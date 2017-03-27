Apple выиграл спор в Китае и может возобновить продажи iPhone 6 и 6 Plus

PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple выиграла патентный спор в Китае с местным производителем смартфонов Shenzhen Baili Marketing Services и может возобновить продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus, пишет «Коммерсант».

Соответствующий запрет был установлен в мае 2016 года, когда китайский регулятор постановил, что американская компания незаконно скопировала дизайн мобильного телефона 100c, производимого Shenzhen Baili Marketing Services. После этого Apple опротестовала решение патентного органа в суде.

Суд постановил в марте 2017 года, что регулятор не предоставил достаточных доказательств нарушения прав на интеллектуальную собственность китайского производителя со стороны корпорации из Купертино, а значит, решение о запрете на реализацию в стране iPhone является недействительным. Представители Shenzhen Baili Marketing Services заявили, что пока не определились с тем, будет ли компания опротестовывать это решение суда.