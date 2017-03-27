Apple выиграл спор в Китае и может возобновить продажи iPhone 6 и 6 Plus
27 марта 2017 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple выиграла патентный спор в Китае с местным производителем смартфонов Shenzhen Baili Marketing Services и может возобновить продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus, пишет «Коммерсант».
Соответствующий запрет был установлен в мае 2016 года, когда китайский регулятор постановил, что американская компания незаконно скопировала дизайн мобильного телефона 100c, производимого Shenzhen Baili Marketing Services. После этого Apple опротестовала решение патентного органа в суде.
Суд постановил в марте 2017 года, что регулятор не предоставил достаточных доказательств нарушения прав на интеллектуальную собственность китайского производителя со стороны корпорации из Купертино, а значит, решение о запрете на реализацию в стране iPhone является недействительным. Представители Shenzhen Baili Marketing Services заявили, что пока не определились с тем, будет ли компания опротестовывать это решение суда.
Самое значимое
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
По словам аналитика, одно из главных изменений OLED iPhone - полноэкранный дизайн. Клавишу Home полностью уберут, а технологию по распознаванию отпечатков пальцев обновят
Partner news
Последние новости
Серж Саргсян обсудил мирное урегулирование карабахского конфликта с сопредседателями МГ ОБСЕ В ходе встречи стороны обсудили вопросы по мирному урегулированию карабахского конфликта, коснулись положения на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил
Президент Грузии одобрил создание агенства, имеющего право прослушивать Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 27 марта одобрил закон на создание агентства, разрешающего «прослушку», на который ранее, 20 марта, накладывал вето. Парламент преодолел его большинством голосов.
Manchester Evening News: Гол Мхитаряна Казахстану должен помочь ему вернуться в стартовый состав МЮ Новостной портал Manchester Evening News проанализировал игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна против Казахстана в матче 5 тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 в европейской зоне.Гол
Америабанк признан лучшим банком Армении 2017 года по версии журнала Global Finance Журнал уже в шестой раз - с 2012 года, присуждает премию «Лучший банк года» Америабанку