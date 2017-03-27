Китай рассматривает возможность импорта меда из Армении
27 марта 2017 - 18:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай рассматривает возможность импорта меда из Армении. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности продуктов питания Армении.
В Армению прибыла делегация полномочного органа в сфере безопасности продуктов питания Китая, чтобы на месте ознакомиться с условиями производства и качеством меда и продуктов пчеловодства с перспективой их последующего экспорта в Китай.
В ходе встречи глава Государственной службы безопасности продуктов питания Армении Ишхан Карапетян придал важность сотрудничеству двух структур для стимулирования экспорта различных товарных групп.
При этом он подчеркнул, что Армения имеет огромный потенциал по экспорту не только меда, но и других продуктов, причем армянская продукция является безопасной и конкурентоспособной на внешних рынках.
Отмечается, что стороны обсудили процедуры импорта и экспорта товаров из Армении и механизмы контроля за безопасностью продуктов питания.
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«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.
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