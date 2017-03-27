Шармазанов: Страны ОДКБ должны действовать более консолидировано и осудить провокации Азербайджана
27 марта 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Члены ПА ОДКБ должны действовать более консолидировано и следовать своим союзническим обязательствам. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, глава делегации НС РА в ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов 26 марта в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, говоря о том, что ОДКБ осудила декабрьскую диверсию на границе с Арменией, объявив действия Азербайджана провокацией.
Эдуард Шармазанов принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ и выступил с речью.
«Сегодня перед Парламентской Ассамблеей стоят новые задачи. Мы живем в условиях быстро меняющихся реалий, и по-прежнему наблюдается рост напряжения, в том числе и на Южном Кавказе, в зоне ответственности ОДКБ. В период между осенней и весенней сессиями ПА ОДКБ Азербайджан прибегнул к вооруженным авантюрам на границе с Республикой Армения, нагло нарушая перемирие 1994 года, а также достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге договоренности. ОДКБ осудила декабрьскую диверсию на границе с Арменией, объявив действия Азербайджана провокацией», - сказал Шармазанов.
Он с сожалением отметил, что кроме заявления Генерального Секретаря ОДКБ и заявлений российских парламентариев, со стороны остальных союзников по блоку ОДКБ не прозвучало осуждения провокационных действий Азербайджана.
«Эти провокационные действия Азербайджана были направлены не только против Армении, но и против нашей организации. Уверен, что члены ПА ОДКБ должны действовать более консолидированно и следовать своим союзническим обязательствам. Этот подход исходит, прежде всего, из интересов нашей организации», - подчеркнул вице-спикер Национального Собрания Армении.
Он напомнил, что парламентская делегация выступает за исключительно мирное решение конфликтов в зоне ответственности ОДКБ и, в частности, Нагорно-Карабахского конфликта.
«Мы должны сделать все от нас зависящее для установления стабильности в нашем регионе. Но для этого Азербайджан должен не игнорировать, а признать право народа Арцаха на полное самоопределение. 2017 год является знаковым рубежом для осмысления и анализа проделанной работы. Я убежден, что, действуя консолидировано и поддерживая друг друга на международных площадках, мы сможем внести свой позитивный вклад в укрепление и обеспечение безопасности в зоне ответственности ОДКБ», - заключил Шармазанов.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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