Биологи поставили на поток выращивание клеток крови
27 марта 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Биологи придумали способ получать жизнеспособные эритроциты in vitro в количествах, пригодных для клинического применения. Для этого они создали «бессмертную» линию клеток-предшественников эритроцитов. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
Ранее красные кровяные клетки пытались получать, дифференцируя стволовые клетки, полученные от доноров. Такие клетки плюрипотентны (способны дифференцироваться в любой тип клеток организма), поэтому для получения именно эритроцитов необходимо прибегать к сложным манипуляциям. Такой способ работает, но дает небольшое количество клеток, из-за чего приходится брать у доноров кровь много раз.
Другой подход заключается в том, что бы использовать не плюрипотентные клетки, а унипотентные — способные дифференцироваться только в один тип клеток. Если культивировать унипотентные предшественники эритроцитов, можно не заботиться о контроле их дифференцировки. Однако в отличие от стволовых, количество делений таких клеток ограничено, поэтому их необходимо иммортализовать — модифицировать так, чтобы они делились бесконечно, пишет N+1.
Этим подходом и занялись ученые из Бристольского университета. Они взяли клетки костного мозга и генетически модифицировали их, добавив гены папилломавируса человека, которые позволяют клетке делиться неограниченно. Затем авторы работы индуцировали переход клеток в предшественники эритроцитов. Ход дифференцировки новой клеточной линии, названной BEL-A (Bristol Erythroid Line Adult), не отличается от соответствующих стадий развития плюрипотентных клеток. Отличий в морфологии эритроцитов также не обнаружено.
Если клинические испытания пройдут успешно, то выращенные эритроциты станут ценным материалом для переливаний. Это снизит риск передачи инфекционных заболеваний, а также поможет в первую очередь больным с редкими группами крови. Линии иммортализованных предшественников могут быть созданы для любой группы крови.
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