Суд в Москве признал Навального виновным в организации несанкционированной акции и арестовал на 15 суток
27 марта 2017 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде ареста на 15 суток и штрафа в 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной массовой акции в центре российской столицы , передает Интерфакс.
Таким образом, суд признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка).
Навальный был задержан 26 марта на улице Тверская в центре Москвы, где во второй половине дня проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции.
Всего число задержанных, по данным полиции, составило около 500 человек. Между тем по данным независимой группы общественных наблюдателей «ОВД-Инфо», 26 марта были задержаны 1030 человек. Их развезли по 51 отделениям полиции. На данный момент не менее 120 человек остаются в отделениях.
Фото: ТАСС
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