Премьер РА: Каждый гражданин должен понимать, что в Армении можно начать свое дело
27 марта 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Необходимо, чтобы каждый законопослушный гражданин понимал, что в Армении можно вложить инвестиции, начать свое дело и чувствовать себя в безопасности. Об этом 27 марта заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в большом зале заседаний правительства республики на встрече с обосновавшимися в Армении сирийскими армянами.
27 февраля 2017 года премьер-министр РА Карен Карапетян обратился с призывом к армянской Диаспоре принять участие в построении будущего родины. «Армения и Диаспора являются двумя частями одного целого, связанными друг с другом одной цепочкой истории, одной судьбой, беспокойством за будущее родины. Мы ответственны друг за друга, что убеждает нас объединить силы, приумножить возможности и изменить наше положение в этом мире. У нас нет другого варианта, чем настоятельное веление построить хорошую страну и иметь справедливую Родину. Пора, чтобы мы обернулись и сказали сами себе: осуществить перемены мы можем только нашими силами и нашим умом», – говорилось в призыве премьера РА.
«Наша конечная цель – построение современного, логично развивающегося, понятного для международного сообщества государства», – сказал премьер, поприветствовав сирийских армян.
Коснувшись призыва к армянской диаспоре, Карапетян отметил, что самый большой капитал и потенциал Армении – человек, в основу программ развития положена именно эта идея.
«Цель моего призыва заключается в том, чтобы опыт, потенциал, которым обладают армяне диаспоры, они сумели передать нам, поскольку это чрезвычайно важно в современном быстро меняющемся и развивающемся мире», – сказал глава правительства.
Сирийские армяне поприветствовали призыв Карапетяна диаспоре, выразив свою поддержку и готовность принять участие в программах развития Армении.
Глава правительства обсудил с сирийскими армянами волнующие их вопросы, касающиеся стимулирования малого и среднего предпринимательства, бизнес-программ.
Представив реформы правительства в данном направлении, премьер Карапетян отметил важность активной вовлеченности армян диаспоры в программах, нацеленных на прогресс страны.
«В последний период, возвращением армян диаспоры в Ереван, в Армении существенно изменилось качество услуг, бизнеса. Более того, сформировалась новая культура работы, трудолюбия. Ваш оптимизм по отношению к завтрашнему дню заразителен. Обязательно нужны месседжи, чтобы каждый законопослушный гражданин понял, что в Армении можно вложить инвестиции, начать свое дело и чувствовать себя в безопасности », – сказал премьер Армении.
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