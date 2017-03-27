Американский сопредседатель: В карабахском вопросе между США, РФ и Францией нет противоречий
27 марта 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В переговорах по карабахскому урегулированию важна политическая воля высшего руководства для возвращения за стол переговоров, в результате чего можно будет найти мирное решение. Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
«Принимать решения – дело руководителей и народов. Они должны решать, как жить в мире, как пользоваться будущим вместе. Есть планы, которые можно обсудить. Настало время вернуться за стол переговоров», - сказал Хогланд.
По его словам, в переговорном процессе посредники держатся от сторон на расстоянии, в противном случае посредническая миссия провалится.
«Мы не хотим, чтобы дверь закрылась, мы хотим, чтобы она оставалась открытой. Мы всегда будем учитывать те вопросы, вокруг которых должны проявить осторожность в наших публичных высказываниях», - отметил Хогланд.
Он также заявил, что в вопросе карабахского урегулирования США, Россия и Франция не имеют противоречий.
«Если даже по другим вопросам между нашими странами и есть противоречия, то в карабахском вопросе мы можем работать вместе. Я очень рад за это». – отметил американский посредник.
По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и в Ереване, и в Баку выступают с одним посланием.
«Мы передали одно и то же послание – все знают, что скоро исполнится год, когда на границе произошло насилие (апрельская война – ред). Послание следующее – этот год должен быть ознаменован встречей за столом переговоров, а не на поле боя», - отметил он, передает Aysor.am.
Хогланд также заявил, что ведется определенная работа по созданию соответствующих условий для встречи президентов Армении и Азербайджана.
«Вы знаете, что в Москве главы МИД провели отдельные встречи. Считаем, что в ближайшем будущем, не спустя месяцы, а очень скоро главы МИД встретятся в Москве для организации встречи президентов», - сказал он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 27 марта принял в Ереване сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Ричарда Хогланда (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
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