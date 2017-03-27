Австрия впервые лишила гражданства за связи с ИГ: Выходец из Турции будет депортирован
27 марта 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Австрийские власти лишили гражданства осужденного за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) выходца из Турции Юнуса Ф., это первый подобный прецедент в Австрии, сообщает газета Kurier.
В августе 2014 года житель Вены Юнус Ф. покинул Австрию и вместе с несколькими выходцами из Чечни был задержан на сирийской границе при попытке присоединиться к террористам ИГ. Юнус Ф. был за рулем автомобиля, который вез группу в Сирию.
В июне 2015 года за членство в террористическом объединении его приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в силу в декабре 2015 года. Однако чтобы лишить осужденного гражданства, необходимо было доказать, что у него останется гражданство другой страны, в данном случае — турецкое.
Министерство внутренних дел Австрии распорядилось провести расследование и урегулировать вопрос гражданства Юнуса Ф. В середине марта 2017 года было принято решение о лишении осужденного австрийского гражданства. «Когда кто-то теряет гражданство, это существенно сказывается на разрешении на пребывание в стране. И если у человека больше нет гражданства, он считается иностранцем. Таким образом, им должна заниматься полиция по делам иностранцев», — говорится в заявлении представителя МВД, передает РИА Новости.
Отмечается, что теперь Юнуса Ф., вероятно, ждет депортация.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
В Екатеринбурге бизнесмен-армянин прекратил бесплатную раздачу хлеба из-за негативной реакции «нуждающихся»
Последние новости
Серж Саргсян обсудил мирное урегулирование карабахского конфликта с сопредседателями МГ ОБСЕ В ходе встречи стороны обсудили вопросы по мирному урегулированию карабахского конфликта, коснулись положения на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил
Manchester Evening News: Гол Мхитаряна Казахстану должен помочь ему вернуться в стартовый состав МЮ Новостной портал Manchester Evening News проанализировал игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна против Казахстана в матче 5 тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 в европейской зоне.Гол
Америабанк признан лучшим банком Армении 2017 года по версии журнала Global Finance Журнал уже в шестой раз - с 2012 года, присуждает премию «Лучший банк года» Америабанку
Sony может летом представить новую тонкую PlayStation 4 Дебют PlayStation 4 Slim или PlayStation 4 Pro Slim можно ожидать на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе