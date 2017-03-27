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Sony может летом представить новую тонкую PlayStation 4

Sony может летом представить новую тонкую PlayStation 4
27 марта 2017 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Sony собирается представить новую тонкую версию игровой приставки PlayStation 4.

Как сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок, дополнительные подробности пока не раскрываются.

Дебют PlayStation 4 Slim или PlayStation 4 Pro Slim можно ожидать на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, пишет Ferra.ru.

На ней же Microsoft собирается представить новую игровую консоль Xbox, известную сейчас под кодовым названием Project Scorpio.

Стандартная версия PlayStation 4 Slim была выпущена в сентябре 2016 года.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Sony готовит новую тонкую PlayStation 4
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