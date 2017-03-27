Из музея в Берлине украли большую золотую монету весом в 100 кг
27 марта 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Монетный кабинет берлинского музея Боде, коллекция которого считается одной из самых крупных в мире, стал жертвой грабителей. Воры, проникшие в помещение музея через одно из окон, похитили одну из самых больших золотых монет мира - отчеканенный в Канаде «Большой кленовый лист» весом в 100 килограмм.
В сообщении берлинской полиции, появившемся на странице ведомства в сети Twitter, говорится, что ограбление было совершено около 3:30 утра по местному времени. В это время движение поездов по проходящей мимо музея ветке городской электрички (S-Bahn) было приостановлено, что позволило преступникам установить на рельсах лестницу, забраться в окно и скрыться с добычей, пишет РБК со ссылкой на издание Welt.
Полиция отказалась сообщить была ли установлена на окне, через которое грабители проникли в музей, сигнализация и какие именно меры принимались для защиты самой монеты. В настоящее время музей закрыт для посетителей в связи с выходным днем.
Уникальная золотая монета весом 3215 унций или 100 килограммов чистого золота (проба монеты 99999 и это значит, что на долю примесей приходится лишь одна из ста тысяч частей ее веса) была отчеканена Канадским королевским монетным двором в 2007 году под прозвищем «Большой золотой кленовый лист». Этот символ Канады и изображен на оборотной стороне монеты, в то время как на лицевой стороне можно увидеть портрет королевы Елизаветы II, которая де-юре считается в Канаде главой государства.
На протяжении пяти лет (в 2007-2012 года) «Большой золотой кленовый лист», представляющий собой увеличенную в 3215 раз копию стандартной канадской инвестиционной монеты «Золотой кленовый лист», считался самой большой золотой монетой в мире (диаметр «Листа» составляет 53.34 см, толщина - 3.81 см). Однако в 2012 году в Австралии отчеканили настоящего монстра весом сразу в тонну (диаметр 80 см, толщина 13 см), и из Книги рекордов Гиннеса канадскую чудо-монету исключили.
Одна из шести выпущенных в Канаде 100-килограммовых золотых монет принадлежит сейчас королеве Елизавете II, еще тремя владеют инвесторы из Дубая, имена которых неизвестны, и богач-аноним, про которого неизвестно вообще ничего. Пятая монета до 2010 года принадлежала австрийской инвестгруппе AvW, но после ее банкротства была продана с аукциона и примерно за $4 млн перешла к испанской компании Oro Direct, специализирующейся на торговле драгоценными металлами.
Кому именно принадлежала монета, украденная из музея Боде, не разглашается.
Photo: Reuters
Ссылки по теме:
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
В Екатеринбурге бизнесмен-армянин прекратил бесплатную раздачу хлеба из-за негативной реакции «нуждающихся»
Последние новости
Серж Саргсян обсудил мирное урегулирование карабахского конфликта с сопредседателями МГ ОБСЕ В ходе встречи стороны обсудили вопросы по мирному урегулированию карабахского конфликта, коснулись положения на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил
Manchester Evening News: Гол Мхитаряна Казахстану должен помочь ему вернуться в стартовый состав МЮ Новостной портал Manchester Evening News проанализировал игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна против Казахстана в матче 5 тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 в европейской зоне.Гол
Америабанк признан лучшим банком Армении 2017 года по версии журнала Global Finance Журнал уже в шестой раз - с 2012 года, присуждает премию «Лучший банк года» Америабанку
Sony может летом представить новую тонкую PlayStation 4 Дебют PlayStation 4 Slim или PlayStation 4 Pro Slim можно ожидать на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе