Из музея в Берлине украли большую золотую монету весом в 100 кг

PanARMENIAN.Net - Монетный кабинет берлинского музея Боде, коллекция которого считается одной из самых крупных в мире, стал жертвой грабителей. Воры, проникшие в помещение музея через одно из окон, похитили одну из самых больших золотых монет мира - отчеканенный в Канаде «Большой кленовый лист» весом в 100 килограмм.

В сообщении берлинской полиции, появившемся на странице ведомства в сети Twitter, говорится, что ограбление было совершено около 3:30 утра по местному времени. В это время движение поездов по проходящей мимо музея ветке городской электрички (S-Bahn) было приостановлено, что позволило преступникам установить на рельсах лестницу, забраться в окно и скрыться с добычей, пишет РБК со ссылкой на издание Welt.

Полиция отказалась сообщить была ли установлена на окне, через которое грабители проникли в музей, сигнализация и какие именно меры принимались для защиты самой монеты. В настоящее время музей закрыт для посетителей в связи с выходным днем.

Уникальная золотая монета весом 3215 унций или 100 килограммов чистого золота (проба монеты 99999 и это значит, что на долю примесей приходится лишь одна из ста тысяч частей ее веса) была отчеканена Канадским королевским монетным двором в 2007 году под прозвищем «Большой золотой кленовый лист». Этот символ Канады и изображен на оборотной стороне монеты, в то время как на лицевой стороне можно увидеть портрет королевы Елизаветы II, которая де-юре считается в Канаде главой государства.

На протяжении пяти лет (в 2007-2012 года) «Большой золотой кленовый лист», представляющий собой увеличенную в 3215 раз копию стандартной канадской инвестиционной монеты «Золотой кленовый лист», считался самой большой золотой монетой в мире (диаметр «Листа» составляет 53.34 см, толщина - 3.81 см). Однако в 2012 году в Австралии отчеканили настоящего монстра весом сразу в тонну (диаметр 80 см, толщина 13 см), и из Книги рекордов Гиннеса канадскую чудо-монету исключили.

Одна из шести выпущенных в Канаде 100-килограммовых золотых монет принадлежит сейчас королеве Елизавете II, еще тремя владеют инвесторы из Дубая, имена которых неизвестны, и богач-аноним, про которого неизвестно вообще ничего. Пятая монета до 2010 года принадлежала австрийской инвестгруппе AvW, но после ее банкротства была продана с аукциона и примерно за $4 млн перешла к испанской компании Oro Direct, специализирующейся на торговле драгоценными металлами.

Кому именно принадлежала монета, украденная из музея Боде, не разглашается.