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Америабанк признан лучшим банком Армении 2017 года по версии журнала Global Finance

Америабанк признан лучшим банком Армении 2017 года по версии журнала Global Finance
27 марта 2017 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим банком Армении 2017 года

Журнал уже в шестой раз - с 2012 года, присуждает премию «Лучший банк года» Америабанку.

В феврале 2017 года авторитетный журнал Global Finance признал Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении 2017 года.Редакторы журнала выбрали победителей, руководствуясь рядом критериев, в числе которых доля на рынке, количество и объем сделок, качество обслуживания, предоставляемые консалтинговые услуги, структура сделок, инновации, ценообразование и прочее.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.

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