Manchester Evening News: Гол Мхитаряна Казахстану должен помочь ему вернуться в стартовый состав МЮ

PanARMENIAN.Net - Новостной портал Manchester Evening News проанализировал игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна против Казахстана в матче 5 тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 в европейской зоне.

«Генрих Мхитарян своим голом в ворота Казахстана подчеркнул намерение вернуться в стартовый состав МЮ. 28-летний футболист не появлялся в старте своего клуба в матчах премьер-лиги с 11 февраля. Свежесть Мхитаряна может уговорить главного тренера Жозе Моуринью вернуть его в стартовый состав на игру против «Вест Бромвича», которая пройдет 9 апреля», - говорится в материале издания, передает «Новости-Армения».

Гол в ворота сборной Казахстана стал для Генриха Мхитаряна 20 за армянскую национальную команду. Он упрочил своё лидерство в списке лучших бомбардиров сборной, проведя 62 встречи.

26 марта сборная Армении со счетом 2:0 победила команду Казахстана на своем поле в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года. Следующий матч в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Армении проведет с Черногорией 10 июня.

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