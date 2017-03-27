Президент Грузии одобрил создание агенства, имеющего право прослушивать

PanARMENIAN.Net - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 27 марта одобрил закон на создание агентства, разрешающего «прослушку», на который ранее, 20 марта, накладывал вето. Парламент преодолел его большинством голосов.

«Президент с уважением относится к решению Конституционного суда задействовать закон «о прослушке» с 31 марта 2017 года, и, несмотря на то что парламент не учел его мотивированные замечания по данному закону и преодолел наложенное вето, президент подписал закон в том виде, в каком его утвердил парламент», — сообщила парламентский секретарь президента Анна Долидзе, передает РБК со ссылкой на «Рустави-2»..

Согласно закону, оперативно-техническое агентство, создаваемое в рамках закона, будет осуществлять слежку с помощью технических средств. Также Маргвелашвили предлагал подчинить агентство премьер-министру, а не Службе госбезопасности. Президент добавил, что нужно уточнить финансовые расходы на создание и работу агентства.

По мнению грузинской оппозиции, подчинение Оперативно-технического агентства Службе госбезопасности означает, что спецслужбы смогут полностью контролировать личную информацию граждан.

Парламент Грузии 1 марта в первом чтении принял закон, дающий возможность прослушивания телефонных разговоров граждан и одобряющий создание оперативно-технического агентства при Службе госбезопасности. Ведомство будет наделено правом прослушивания телефонов граждан и других средств связи. Также агентство сможет получать информацию из компьютеров, вести скрытую аудио- и видеозапись, фотосъемку и многое другое.

Главу ведомства должен будет назначать премьер-министр. Кандидатов на вакантную должность подберет начальник Службы госбезопасности и представит комиссии на утверждение. Контролировать работу новой службы будут парламент, премьер-министр, суд, инспектор по защите персональных данных и Служба государственного аудита.