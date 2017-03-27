Серж Саргсян обсудил мирное урегулирование карабахского конфликта с сопредседателями МГ ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 27 марта принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Ричарда Хогланда (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по мирному урегулированию карабахского конфликта, коснулись положения на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил.

Сопредседатели представили президенту РА итоги состоявшихся ранее в Баку встреч.

Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон обязательствам в отношении мирного урегулирования в переговорном процессе, а также необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Ранее 27 марта министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял в Ереване сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Ричарда Хогланда (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. В ходе встречи были обсуждены шаги по урегулированию карабахского конфликта, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 11 марта совершили визит в Азербайджан.