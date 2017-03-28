Новое приложение Facebook даст возможность следить за работой политиков

PanARMENIAN.Net - Facebook дал возможность находить местных и федеральных чиновников и следить за их работой. О запуске приложения Town Hall сообщил Марк Цукерберг. Инструмент доступен пользователям только в США, пишет Republic со ссылкой на Mashable.

Town Hall работает следующим образом: необходимо перейти на страницу приложения или найти вкладку и указать свой физический адрес – это позволит увидеть, кто из чиновников, в том числе занимающих выборные должности, находится в этом районе.

Людей из списка можно добавить в друзья и отслеживать их активность, кроме того, через приложение можно звонить и отправлять сообщения в мессенджер фейсбука.

Town Hall собирает посты чиновников «в один клик» и позволяет использовать «более традиционные средства связи», например телефон.

По словам менеджера по продуктам Facebook Джереми Галена, Town Hall – это набор возможностей для «гражданского общества, где голосование стало краеугольным камнем, но на котором оно не заканчивается».

27 марта Facebook запустил новую функцию своего мессенджера Facebook Messenger — теперь пользователи смогут делиться в сообщениях данными о своем местоположении в режиме реального времени. В мессенджере пользователю будет показываться карта с его местоположением, которую он сможет послать другим людям, те после этого смогут наблюдать за его перемещениями в течение 60 минут.