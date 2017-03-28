Drops и Америбанк создали приложение для постепенного оплачивания крупных платежей

PanARMENIAN.Net - Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.

По словам учредителя компании Drops Ваагна Цатуряна, крупные годовые выплаты зачастую ложатся тяжелым бременем на семейный бюджет, особенно это актуально для коммунальных платежей в зимний период и платы за обучение.

«Новое приложение Drops позволяет делать подобные отчисления со своих платежных карт маленькими суммами в течение года, что позволит избежать единовременных крупных выплат, при этом осуществить все платежи в срок, не посещая никаких финансовых структур», - сказал Цатурян.

По его словам, посредством приложения можно оплачивать счета по коммунальным услугам, страховые выплаты, погашение кредита, оплату обучения, услуги связи, туруслуги, а в скором времени также и налоги за имущество, штрафы за нарушение ПДД и прочее.

Цатурян отметил, что зарегистрировавшись в системе, пользователь может выбрать необходимую услугу, а также представить объем платежа и срок, за который он собирается его оплатить, после чего программа самостоятельно составит график выплат – ежедневный, понедельный, помесячный, в зависимости от желания пользователя, и автоматически будет списывать необходимую сумму с его счета.

В свою очередь, директор по линии розничных операций Америабанка Арман Барсегян, отвечая на вопрос PanARMENIAN.Net заявил, что система предоставляет возможность управления личными финансовыми потоками, сокращает финансовую нагрузку и позволяет не привлекать дополнительные кредиты для оплаты тех или иных расходов.

«Привлечение кредита в любом случае является дополнительной нагрузкой, а в данном случае клиент просто оплачивает посредническую услугу в размере от нуля до 1.9%, то значительно ниже иных привлекаемых ресурсов», - сказал Барсегян.

Директор Америабанка по технологиям и операциям Бурастан Мовсисян пояснила, что услугой могут воспользоваться все пользователи пластиковых карт армянских банков (ArCa, Visa, MasterCard).

«Приложение предоставляет возможность дистанционного управления финансовыми потоками на высоком уровне безопасности», - сказала Мовсисян, подчеркнув, что в системе действует трехуровневая защита за счет технологий VbV (Verified by Visa) и Secure Code.

Америабанк выступает в качестве платежно-расчетного партнера проекта. Приложение доступно как в AppStore, так и в GooglePlay.