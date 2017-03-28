Премьер Армении и президент Туркменистана обсудили проекты экономического сотрудничества
28 марта 2017 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Цель моего визита – детально обсудить проекты экономического сотрудничества, которые позволят активизировать экономическое взаимодействие, увеличить объемы торгового оборота. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, находящийся с официальным визитом в Туркменистане.
На встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедым стороны обсудили армяно-туркменские взаимоотношения.
Приветствуя армянскую правительственную делегацию в Ашхабаде, туркменский лидер отметил, что в последние годы армяно-туркменские взаимоотношения выделяются прогрессом, добавив, что подобные официальные взаимные визиты способствуют развитию отношений по разным направлениям.
Бердымухаммедов подчеркнул, что Туркменистан придает важность дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с Арменией в направлении реализации взаимовыгодных проектов и программ в различных сферах.
«Наши народы имеют исторически теплые отношения и связи. Уверен, что Ваш официальный визит может наилучшим образом поспособствовать дальнейшему развитию наших братских отношений в различных сферах экономики – энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, промышленности. У нас есть большой потенциал для взаимодействия, и мы готовы обсудить Ваши предложения и идеи», – сказал президент Туркменистана, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Карапетян в свою очередь передал Гурбангулы Бердымухамедову теплые приветствия президента Армении Сержа Саргсяна. Высоко оценив уровень армяно-туркменских отношений, глава правительства отметил, что уровень отношений не соответствует существующему в сфере экономики потенциалу.
«Цель моего визита – детально обсудить различные вопросы и проекты экономического сотрудничества, которые позволят активизировать экономическое взаимодействие, увеличить объемы торгового оборота, используя существующий большой потенциал», – отметил премьер. Премьер Армении и президент Туркменистана обсудили различные вопросы, касающиеся сферы экономики. Они выразили уверенность, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего торгового оборота.
Бердымухаммедов выразил свою поддержку реализации обсуждаемых взаимовыгодных программ. Стороны договорились продолжить обсуждения в апреле 2017 года в Ереване – на уровне рабочих групп.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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