Месси могут дисквалифицировать за оскорбление судьи
28 марта 2017 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать форварда национальной сборной Аргентины Лионеля Месси, передает gazeta.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист оскорбил одного из лайнсменов квалификационного матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Чили (1:0). После того как эти сведения поступили в ФИФА, федерация потребовала разъяснений от Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
Та, в свою очередь, заявила, что не видит оснований для подобного утверждения. ФИФА обратилась к бразильской судейской бригаде, работавшей на этой встрече, которая призналась, что не слышала оскорблений со стороны Месси.
Тем не менее ФИФА напомнила AFA, что может дисквалифицировать футболиста даже несмотря на то, что арбитры не подтвердили непристойное поведение аргентинца.
Самое значимое
Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне
Представляющий Армению Артур Товмасян в упражнении на кольцах завоевал золотую медаль, а Ваагн Давтян стал 4-м
В опорном прыжке Давтян занял 2-е место, на параллельных брусьях - 8-е, что позволило ему выйти в финал
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Путин одобрил запрет на создание нежелательными иностранными организациями юрлиц в России Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому иностранные или международные некоммерческие организации (НКО), чья деятельность в России признана нежелательной, не смогут создавать в стране юридические лица.
В Исландии зафиксирован рекорд рождаемости через 9 месяцев после Евро-2016 Об этом в своем Twitter сообщил Питер Асгьер — доктор, работающий в одной из клиник Рейкьявика. Конкретных цифр он не привел
Во Франции пожизненно осудили террориста Карлоса Шакала за теракт 1974 года Террорист Ильич Рамирес Санчес, более известный под прозвищем Карлос Шакал, приговорен во Франции к новому пожизненному тюремному сроку за теракт, совершенный им в Париже в 1974 году.
В Австрии вводят запрет на ношение паранджи в общественных местах Этот запрет входит в пакет мер по интеграции беженцев, который во вторник, 28 марта, одобрило правительство страны. Согласно этой программе, теперь запрещена и раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана