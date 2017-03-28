Месси могут дисквалифицировать за оскорбление судьи

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать форварда национальной сборной Аргентины Лионеля Месси, передает gazeta.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист оскорбил одного из лайнсменов квалификационного матча чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Чили (1:0). После того как эти сведения поступили в ФИФА, федерация потребовала разъяснений от Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Та, в свою очередь, заявила, что не видит оснований для подобного утверждения. ФИФА обратилась к бразильской судейской бригаде, работавшей на этой встрече, которая призналась, что не слышала оскорблений со стороны Месси.

Тем не менее ФИФА напомнила AFA, что может дисквалифицировать футболиста даже несмотря на то, что арбитры не подтвердили непристойное поведение аргентинца.