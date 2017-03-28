Президент Ирака назвал происходящее в Мосуле гуманитарной катастрофой
28 марта 2017 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Происходящее в Мосуле — это гуманитарная катастрофа, но оставлять город в руках террористов нельзя. Об этом заявил президент Ирака Фуад Масум.
«Конечно, то, что происходит, – это однозначно гуманитарная катастрофа. Например, те, у кого была стабильная жизнь три года назад, теперь остались без крыши над головой, стали беженцами, живут в палатках», — сказал он, передает РИА Новости.
По словам иракского президента «гуманитарная ситуация однозначно сложная, однако неразумно вот так оставлять Мосул в руках террористов, чтобы он превратился в центр их активности, с ними необходимо бороться, и эта борьба тоже имеет свою цену».
Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки «Исламского государство» продолжается с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. Ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля 2017 года премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению западной части.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), почти 100 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома в западном Мосуле из-за боевых действий в рамках операции по освобождению города. Кроме того, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не менее 12 человек, включая женщин и детей, проходят лечение от воздействия примененного в Мосуле химического оружия.
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