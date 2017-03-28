Ученые опровергли миф о появлении опасных грызунов
28 марта 2017 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Биологи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Хайфского университета в Израиле выяснили, что домовая мышь (Mus musculus), которая является вредителем и переносчиком опасных заболеваний, появилась, когда люди начали строить постоянные жилища. Тем самым ученые опровергли миф о том, что эти грызуны стали жить рядом с человеком лишь при появлении сельского хозяйства, передает Lenta.ru со ссылкой на Gizmodo.
Специалисты проанализировали окаменелые останки мышей, найденные в регионе Левант, который охватывает страны, расположенные к востоку от Средиземного моря (Сирия, Ливан, Иордания и другие). Ученые применили метод геометрической морфометрии (geometric morphometrics), позволяющий выявить трудноразличимые особенности в костях различных видов грызунов. Кроме того, они установили возраст окаменелостей с помощью радиоуглеродного датирования.
Исследователи также посетили деревни коренного африканского народа масаи, где смогли изучить взаимодействие между аборигенами и мелкими млекопитающими.
Оказалось, что предки домовых мышей были малочисленны и конкурировали в дикой среде с другими видами грызунов. Однако появление постоянных человеческих поселений примерно 15 тысяч лет назад позволило им получить доступ к продовольствию и надежному укрытию. Животные стали питаться зерном, пищевыми отходами и растениями, растущими на свалках органического мусора. Хотя им приходилось конкурировать с короткохвостыми мышами, предшественники Mus musculus имели перед ними преимущества (например, высокую скорость передвижения), что позволило им широко расселиться.
Домовые мыши являются переносчиками многих инфекций, опасных для человека, например псевдотуберкулеза, везикулярного риккетсиоза, а также туляремии и чумы.
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