В Иране планируют начать сборку российских легких вертолетов

PanARMENIAN.Net - Корпорация «Вертолеты России» подписала с Иранской организацией промышленного развития и реконструкции (IDRO) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области организации сборки легких вертолетов на территории Ирана.

Документ подписан главой «Вертолетов России» Андреем Богинским и председателем совета директоров Иранской организации промышленного развития и реконструкции Мансуром Моазами.

«Мы отмечаем высокую потребность Ирана в вертолетах легкого класса для их эксплуатации в интересах гражданских ведомств. На совместном российско-иранском предприятии рассматривается сборка легких вертолетов Ка-226 или «Ансат», — заявил Богинский, пишет Lenta.ru.

Он отметил, что подписание меморандума предполагает заключение полноценного соглашения о сотрудничестве в кратчайшие сроки. В данный момент ведутся переговоры о выборе типа машины и определении условий сборки.

В настоящее время, по сведениям «Вертолетов России», в Иране эксплуатируются более 50 вертолетов российского производства, в основном машины среднего класса из семейства Ми-8/17.