Лукашенко - послу Армении: Причем Ереван в деле Лапшина?

PanARMENIAN.Net - Армения и Азербайджан должны решать карабахскую проблему без посредников. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии, также коснулся истории сблогером Александром Лапшиным.

«Есть острые вопросы — у армян, у белорусов. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу — это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня президент Армении или в Армении спрашивают об этом, или в Азербайджане — президент или азербайджанцы об этом спрашивают — у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно.

Поэтому наша позиция однозначная — Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение — не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему», — сказал Лукашенко, передает пресс-служба.

По его словам, если страны захотят кого-то в гаранты взять, то вдвоем могут определяться: Цсегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос».

Лукашенко полагает, что нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут и бедствуют люди. «Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее», — сказал он.

Президент также высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

«Помните, Лапшин. Слушайте, причем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили, как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту».

Лукашенко отметил, что ни одна из стран на него не претендовала.

«Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно», — сказал он.

Глава государства также продолжил: «Поэтому вы должны знать самое главное — что мы были близкими народами, такими и останемся. К Азербайджану Армения относится по-разному, но это тоже наш близкий народ, государство, с которым мы были в одной стране. Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят. Это такая позиция, исходя из мудрости и белорусского народа, и армянского».

Он отметил, что белорусский и армянский народы были и останутся близкими, два государства занимают абсолютно одинаковые позиции по всем вопросам международной повестки дня.

В свою очередь посол Армении выразил добрые слова в адрес Белоруссии и белорусского народа и сказал, что благодарен судьбе за проведенные здесь годы.

Он подчеркнул важность того, что есть взаимопонимание между двумя государствами.

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