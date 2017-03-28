Игра Red Dead Redemption 2 выйдет в октябре 2017 года
28 марта 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - На сайте польского Media Markt появилась информация о точной дате выхода игры Red Dead Redemption 2. Судя по странице магазина, продолжение вестерна от Rockstar поступит в продажу 3 октября 2017 года.
«Я хотел бы вам сообщить, что наш отдел маркетинга получил информацию от дистрибьютора о том, что выход игры запланирован на 3 октября», - написал представитель Media Markt, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CD Action.
После этого информация о сроках с его сайта пропала.
Незадолго до этого на портале британского ретейлера Base появлялись данные о более раннем выходе игры — 26 сентября. В обеих утечках не было информации о выходе игры на ПК. Согласно официальному заявлению студии Rockstar, игра выйдет будущей осенью и будет доступна только на консолях PS4 и Xbox One.
RDR2 была анонсирована 18 октября 2016 года. Помимо одиночной кампании, разработчики намерены добавить в игру «совершенно новый» мультиплеер. По последним слухам, он будет аналогичным многопользовательскому режиму в игре GTA 5.
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