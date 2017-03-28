France Football: Роналду и Моуринью возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров
28 марта 2017 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал France Football назвал самых высокооплачиваемых игроков и тренеров сезона-2016/2017.
Список был составлен на основе данных об окладах, премиальных и доходов от рекламных контрактов.
Больше всех в этом сезоне заработал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (87.5 миллиона евро). Вторым стал аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Барселону» (76.5 миллиона евро). Замкнул тройку самых высокооплачиваемых футболистов бразильский одноклубник Месси, нападающий Неймар (55.5 миллиона евро), пишет Lenta.ru.
Рейтинг тренеров возглавил соотечественник Роналду, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо (28 миллионов евро), на второй строчке расположился итальянец Марчелло Липпи, тренирующий сборную Китая (23.5 миллиона евро), на третьей — бывший рулевой «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан (20 миллионов евро).
В декабре 2016 года Роналду получил «Золотой мяч» как лучший игрок мира по версии France Football. С 2010 по 2015 год издание вручало награду совместно с ФИФА. 16 сентября сотрудничество между сторонами было прекращено. С 2016 года обладателя награды выбирают только журналисты France Football, как это было с 1956 по 2010 год.
Самое значимое
Ранее 25 марта он завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. Давтян взошел на пьедестал почета также 24 марта, удостоившись бронзовой медали в упражнении махи на коне
Представляющий Армению Артур Товмасян в упражнении на кольцах завоевал золотую медаль, а Ваагн Давтян стал 4-м
В опорном прыжке Давтян занял 2-е место, на параллельных брусьях - 8-е, что позволило ему выйти в финал
22 марта в предварительных соревнованиях в упражнении махи на коне Артур Давитян занял 5 место и вышел в финал.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Путин одобрил запрет на создание нежелательными иностранными организациями юрлиц в России Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому иностранные или международные некоммерческие организации (НКО), чья деятельность в России признана нежелательной, не смогут создавать в стране юридические лица.
В Исландии зафиксирован рекорд рождаемости через 9 месяцев после Евро-2016 Об этом в своем Twitter сообщил Питер Асгьер — доктор, работающий в одной из клиник Рейкьявика. Конкретных цифр он не привел
Во Франции пожизненно осудили террориста Карлоса Шакала за теракт 1974 года Террорист Ильич Рамирес Санчес, более известный под прозвищем Карлос Шакал, приговорен во Франции к новому пожизненному тюремному сроку за теракт, совершенный им в Париже в 1974 году.
В Австрии вводят запрет на ношение паранджи в общественных местах Этот запрет входит в пакет мер по интеграции беженцев, который во вторник, 28 марта, одобрило правительство страны. Согласно этой программе, теперь запрещена и раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана