France Football: Роналду и Моуринью возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров

PanARMENIAN.Net - Журнал France Football назвал самых высокооплачиваемых игроков и тренеров сезона-2016/2017.

Список был составлен на основе данных об окладах, премиальных и доходов от рекламных контрактов.

Больше всех в этом сезоне заработал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (87.5 миллиона евро). Вторым стал аргентинец Лионель Месси, выступающий за «Барселону» (76.5 миллиона евро). Замкнул тройку самых высокооплачиваемых футболистов бразильский одноклубник Месси, нападающий Неймар (55.5 миллиона евро), пишет Lenta.ru.

Рейтинг тренеров возглавил соотечественник Роналду, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо (28 миллионов евро), на второй строчке расположился итальянец Марчелло Липпи, тренирующий сборную Китая (23.5 миллиона евро), на третьей — бывший рулевой «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан (20 миллионов евро).

В декабре 2016 года Роналду получил «Золотой мяч» как лучший игрок мира по версии France Football. С 2010 по 2015 год издание вручало награду совместно с ФИФА. 16 сентября сотрудничество между сторонами было прекращено. С 2016 года обладателя награды выбирают только журналисты France Football, как это было с 1956 по 2010 год.