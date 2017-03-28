Представитель Армении в ФИДЕ заявил о полной поддержке Илюмжинова
28 марта 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Почетный вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Ваник Закарян заявил о полной поддержке главы организации Кирсана Илюмжинова.
«Я поддерживал его и буду это делать», - сказал Закарян, представляющий Армению, передает ТАСС.
27 марта на официальном сайте ФИДЕ была опубликована информация об отставке Илюмжинова. Как утверждалось в сообщении, президент федерации объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако сам Илюмжинов эту информацию опроверг, заявив, что его подставили.
Позднее глава ФИДЕ отправил письмо всем национальным шахматным федерациям, в котором подчеркнул, что информация о его отставке не соответствует действительности.
Илюмжинов был избран президентом ФИДЕ в ноябре 1995 года, после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В ноябре 2015 года Министерство финансов США включило Илюмжинова в санкционный список, обвинив его в поддержке президента Сирии Башара Асада. Илюмжинов не имеет разрешения на въезд в США, по этой причине он не смог присутствовать на матче за звание чемпиона мира по шахматам, проходившем в ноябре в Нью-Йорке. Ранее Илюмжинов заявлял, что будет общаться с Госдепом США для решения вопроса и начал судебное разбирательство с минфином.
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