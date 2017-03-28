Во Франции пожизненно осудили террориста Карлоса Шакала за теракт 1974 года

PanARMENIAN.Net - Террорист Ильич Рамирес Санчес, более известный под прозвищем Карлос Шакал, приговорен во Франции к новому пожизненному тюремному сроку за теракт, совершенный им в Париже в 1974 году. Такое решение вынес парижский суд присяжных.

Была поддержана позиция обвинителя, который требовал для подсудимого пожизненного тюремного заключения - самой строгой меры наказания, предусмотренной французским уголовным кодексом.

«Все данные, полученные во время расследования, указывают на него (Шакала)», - констатировал обвинитель, передает ТАСС.

Пожизненный срок Шакал - самый известный на Западе в 1970-1980-е леворадикальный террорист - получил за осуществление теракта в Париже 15 сентября 1974 года. В тот день он бросил гранату ко входу магазина «Пюблисис драгстор» на бульваре Сен-Жермен в центре города. В результате взрыва два человека погибли, 34 получили ранения. Сам Шакал взял на себя ответственность за содеянное.

Ильич Рамирес Санчес родился в Венесуэле в 1949 году. С юности он придерживался крайне левых взглядов, в 1970-х перешел на путь вооруженной борьбы. Он сотрудничал с такими организациями, как Народный фронт освобождения Палестины, итальянские «Красные бригады», японская «Красная армия».

Одной из наиболее заметных вылазок Карлоса стал захват заложников, в том числе 11 министров, в штаб-квартире ОПЕК в Вене в декабре 1975 года. Широкую известность во Франции Карлос получил после организации серии взрывов в 1982-1983 годах в Париже, Марселе, а также в двух поездах дальнего следования. Жертвами тех терактов стали 11 человек, еще около 150 были ранены.

В настоящий момент Санчес отбывает пожизненный срок без права помилования в парижской тюрьме «Санте» за убийство французских полицейских, совершенное в 1975 году. Кроме того, в 2011 году французский суд вынес ему второй пожизненный приговор за подготовку четырех взрывов во Франции, в результате которых 11 человек погибли, более 100 были ранены. Таким образом, этот пожизненный приговор для него стал уже третьим.