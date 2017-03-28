Баку выразил недовольство Тегерану в связи с концертом иранского музыканта в Арцахе
28 марта 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан пожаловался Ирану в связи с выступлением музыканта из этой страны в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика). Об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев, говоря о выступлении иранского музыканта Мейсама Ходрата в Арцахе.
Министр заявил, что в связи с этим от имени соответствующих госорганов направлено письмо протеста, пишет Haqqin.az.
«Мы выразили свое недовольство. Сегодня я подписал письмо, направленное в соответствующие госорганы Ирана и в МИД этой страны», - заявил Гараев.
27 марта иранский музыкант Мейсам Ходрат выступил с концертной программой в Арцахе. Вместе с ним в концерте принимали участие прибывший из Ирана флейтист Арташес Григорян и пианистка Марина Бархударян.
В черном списке МИД Азербайджана находятся многие известные личности, побывавшие в Арцахе, в их числе деятели культуры, выступившие в НКР. В список попали даже оперная дива Монсерат Кабалье и российская оперная певица Любовь Казарновская.
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Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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