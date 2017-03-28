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Баку выразил недовольство Тегерану в связи с концертом иранского музыканта в Арцахе

Баку выразил недовольство Тегерану в связи с концертом иранского музыканта в Арцахе
28 марта 2017 - 18:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан пожаловался Ирану в связи с выступлением музыканта из этой страны в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика). Об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев, говоря о выступлении иранского музыканта Мейсама Ходрата в Арцахе.

Министр заявил, что в связи с этим от имени соответствующих госорганов направлено письмо протеста, пишет Haqqin.az.

«Мы выразили свое недовольство. Сегодня я подписал письмо, направленное в соответствующие госорганы Ирана и в МИД этой страны», - заявил Гараев.

27 марта иранский музыкант Мейсам Ходрат выступил с концертной программой в Арцахе. Вместе с ним в концерте принимали участие прибывший из Ирана флейтист Арташес Григорян и пианистка Марина Бархударян.

В черном списке МИД Азербайджана находятся многие известные личности, побывавшие в Арцахе, в их числе деятели культуры, выступившие в НКР. В список попали даже оперная дива Монсерат Кабалье и российская оперная певица Любовь Казарновская.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Азербайджан протестует против концерта иранского музыканта в Карабахе
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