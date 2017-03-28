Facebook запускает переработанную фунцию камеры, самоуничтожающиеся Истории и сообщения Direct
28 марта 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Разработчики Facebook представили крупное обновление возможностей мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.
Апдейт предлагает три основных новшества — переработанную фунцию камеры, новую ленту самоуничтожающихся историй наверху ленты новостей и персональные приватные сообщения под названием Direct, пишет Ferra.ru.
Переработанная камера предлагает «десятки» эффектов, таких как маски, рамки, интерактивные фильтры, которые можно применить к фото и видео. Эффекты позволяют использовать динамичные объекты, вроде падающего снега, и художественные фильтры на видео в реальном времени.
Истории, как у Snapchat, Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp, остаются доступными в течение 24 часов, после чего уничтожаются. Они будут видны друзьям пользователя в специальной панели наверху летны новостей.
Опция Direct предназначена для индивидуального обмена фото и видео с определенными пользователя, причем они тоже имеют ограничение по времени. Получатель может посмотреть контент и ответить на него, но как только беседа относительно фото или видео закончится, контент больше не будет виден в разделе Direct.
Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Апдейт начинает распространяться для iOS и Android с 28 марта.
Самое значимое
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
В новых версиях смартфона будут заменены аккумуляторы, из-за которых самовозгорались первые партии аппаратов
Partner news
Последние новости
Боб Дилан только после прочтения Нобелевской лекции получит денежную премию Американский музыкант и поэт Боб Дилан, которому присудили Нобелевскую премию по литературе 2016 года, не получит денежное вознаграждение Шведской академии, пока не прочитает традиционную Нобелевскую лекцию.
Месси дисквалифицировали на четыре матча отбора ЧМ-2018 Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника судьи в игре отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Чили.
Saudi Aramco опережает Apple и Google, как самая дорогая компания в мире Ранее консультанты из Wood Mackenzie оценили Saudi Aramco в 400 миллиардов долларов.
Власти Италии приостановят действие Шенгена Это связано с проведением саммита Большой семерки в Таормине на острове Сицилия.