Путин одобрил запрет на создание нежелательными иностранными организациями юрлиц в России

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому иностранные или международные некоммерческие организации (НКО), чья деятельность в России признана нежелательной, не смогут создавать в стране юридические лица. Проект закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет ч. 3 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» пятым пунктом.

Законопроект вступит в силу через 10 дней после опубликования. Документ был принят Госдумой 15 марта 2017 года и одобрен Советом федерации 22 марта того же года. Обсуждение запрета началось еще в сентябре 2016 года.