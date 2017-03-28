Путин одобрил запрет на создание нежелательными иностранными организациями юрлиц в России
28 марта 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому иностранные или международные некоммерческие организации (НКО), чья деятельность в России признана нежелательной, не смогут создавать в стране юридические лица. Проект закона опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ дополняет ч. 3 ст. 3.1 закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» пятым пунктом.
Законопроект вступит в силу через 10 дней после опубликования. Документ был принят Госдумой 15 марта 2017 года и одобрен Советом федерации 22 марта того же года. Обсуждение запрета началось еще в сентябре 2016 года.
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