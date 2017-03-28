Вышел трейлер нового «Человека-паука» (видео)
28 марта 2017 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма «Человек-паук: Возвращение домой».
Сюжет картины развивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». Питер Паркер — старшеклассник, у которого появляются супергеройские способности после укуса паука. Его наставником становится Тони Старк — Железный человек. Вместе они должны победить злодея по имени Стервятник.
Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон и Зендея Коулман. Режиссирует «Человека-паука» Джон Уоттс, передает Meduza.
Премьера фильма назначена на 7 июля 2017 года.
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