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Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
28 марта 2017 - 18:26 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 марта, около 13:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артак Эдикович Рафаелян, 1997 г.р.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие, сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном (Мартуни) направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.

8 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Гегам Генрихович Манукян, 1979 г.р.

6 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р.

22 января около 23:25 (по ереванскому времени) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима перемирия смертельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Карен Маратович Улубабян, 1995 г.р.

18 января около 14:00 (по ереванскому времени) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, расположенной в южном направлении, смертельное ранение от огня ВС Азербайджана получил военнослужащий Андраник Мусикян 1997 года рождения.

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