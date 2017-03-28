Власти Италии приостановят действие Шенгена

PanARMENIAN.Net - Власти Италии приостанавливают действие Шенгенского соглашения об открытых границах и вводит временный контроль. Это связано с проведением саммита Большой семерки в Таормине на острове Сицилия, передает Korrespondent.net.

«В связи с саммитом G7 в Таормине, с 10 мая и до конца месяца временно будет введен контроль на внутренних границах страны, а также наземных, воздушных и морских пунктах пропуска в Италии», - заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Cаммит Большой семерки запланирован на 26-27 мая 2017 года в итальянском Таормине. Ожидается, что в небольшой городок на Сицилии приедут более 20 тысяч человек.