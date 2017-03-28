Власти Италии приостановят действие Шенгена
28 марта 2017 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Италии приостанавливают действие Шенгенского соглашения об открытых границах и вводит временный контроль. Это связано с проведением саммита Большой семерки в Таормине на острове Сицилия, передает Korrespondent.net.
«В связи с саммитом G7 в Таормине, с 10 мая и до конца месяца временно будет введен контроль на внутренних границах страны, а также наземных, воздушных и морских пунктах пропуска в Италии», - заявил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.
Cаммит Большой семерки запланирован на 26-27 мая 2017 года в итальянском Таормине. Ожидается, что в небольшой городок на Сицилии приедут более 20 тысяч человек.
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