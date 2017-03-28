Saudi Aramco опережает Apple и Google, как самая дорогая компания в мире
28 марта 2017 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Если судить по биржевым котировкам, то самая дорогая компания в мире — это Apple, она стоит 730 миллиардов долларов. Ее ближайшие преследователи — Alphabet (она же Google, 570 миллиардов) и Microsoft (503 миллиарда). Но как быть с компаниями, которые не представлены на бирже, задается вопросом Meduza.
Считается, что среди непубличных компаний конкуренцию Apple может составить только нефтяной гигант из Саудовской Аравии Saudi Aramco. Bloomberg пишет, что на этой неделе она резко подорожала и может стоить больше триллиона долларов.
То, что государственная Saudi Aramco — самая большая нефтяная компания в мире — известно очень давно. Но оценить ее адекватно долгое время не получалось — если акции компании не торгуются на бирже, она не обязана отчитываться по строгим международным стандартам.
После падения цен на нефть несколько лет назад бюджет Саудовской Аравии стал верстаться с огромным дефицитом. Чтобы получить дополнительные средства, местные чиновники решили, что можно продать 5% Saudi Aramco, а деньги направить на избавление страны от нефтяной зависимости. Это подстегнуло новую волну обсуждения того, сколько она может стоить.
Как пишет Bloomberg, совсем недавно консультанты из Wood Mackenzie оценили Saudi Aramco в 400 миллиардов долларов.
С такой оценкой компания из Саудовской Аравии все равно была бы самым дорогим нефтяным гигантом в мире (у американской ExxonMobil капитализация сейчас — 330 миллиардов), но уступала бы и Google, и Apple.
Чтобы увеличить потенциальную стоимость своей нефтяной компании, Саудовская Аравия 26 марта изменила налогообложение отрасли. Теперь Saudi Aramco должна отдавать в бюджет не 85% своей прибыли, а всего 50%. По прогнозам другой консалтинговой конторы, Sanford C. Bernstein, это увеличит чистую прибыль компании на 300%. Кроме того, прибыльность Saudi Aramco на каждый баррель добытой нефти теперь будет сравнима с западными компаниями — а значит, и капитализация должна резко вырасти.
С учетом налоговой реформы Saudi Aramco стоит больше триллиона долларов — Sanford C. Bernstein считает, что оценка компании колеблется от 1 до 1,5 триллиона. Следовательно именно Saudi Aramco — самая дорогая компания в мире.
Продажа 5% акций в Aramco исходя из оценки в триллион долларов позволит привлечь Саудовской Аравии 50 миллиардов. Ранее рекорд во время первичного размещения акций (IPO) принадлежал китайской Alibaba Group, которая на IPO в 2014 году привлекла 25 миллиардов долларов.
Photo: Reuters
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