Месси дисквалифицировали на четыре матча отбора ЧМ-2018

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника судьи в игре отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Чили. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Кроме того, футболист оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

«Футболист Лионель Месси был признан виновным за оскорбительные слова в адрес помощника судьи. В результате Месси будет дисквалифицирован на четыре официальных матчах и будет наказан штрафом в размере 10 тысяч швейцарских франков. Первый матч, на который будет распространяться санкция, пройдет 28 марта с боливийцами в рамках отбора ЧМ-2018», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Матч Аргентина - Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. После 13 туров команда Аргентины с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице.

На клубном уровне Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.