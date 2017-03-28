Боб Дилан только после прочтения Нобелевской лекции получит денежную премию
28 марта 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский музыкант и поэт Боб Дилан, которому присудили Нобелевскую премию по литературе 2016 года, не получит денежное вознаграждение Шведской академии, пока не прочитает традиционную Нобелевскую лекцию. Об этом в своем блоге «Из жизни академии» написала секретарь учреждения Сара Даниус.
Последний срок проведения лекции — 10 июня. Размер денежной премии Дилана составляет восемь миллионов шведских крон (911 тысяч долларов США).
Даниус подчеркнула, что Дилан в любом случае останется лауреатом Нобелевской премии по литературе, передает Lenta.ru.
Шведская академия присудила музыканту премию с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции» 13 октября 2016 года. Позднее сообщалось, что представители комитета не смогли связаться лично с Диланом, поскольку тот «спал перед концертом». Позже музыкант объяснил, что награда — большая честь для него, но приехать на церемонию вручения он не смог из-за занятости.
Photo: Getty Images
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