Microsoft выложила новую ОС Windows до официального релиза
28 марта 2017 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft разместила на собственных серверах новую версию операционной системы Windows 10 Creators Update. Ее можно загрузить до официального релиза.
ISO-образы сборки под номером 15063 стали доступны для скачивания после выхода обновления для участников программы Insider. Для установки Creators Update достаточно скачать ISO-файл необходимой версии системы, смонтировать образ диска через проводник Windows 10 и запустить setup.exe. Эти же файлы можно использовать для «чистой» установки ОС, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал NeoWin.
Предполагается, что именно 15063 является финальной сборкой крупного обновления Windows, поскольку в «Информации о системе» не указано, что это тестовая версия ОС. По слухам, для всех пользователей она станет доступна 11 апреля. Официальная дата выхода на данный момент неизвестна.
Windows 10 Creators Update была представлена в октябре 2016 года. Основной упор в новой версии ОС будет сделан на возможность создания и просмотра 3D-контента. Многие системные приложения обзаведутся новыми функциями, связанными с 3D и виртуальной реальностью, в том числе браузер Microsoft Edge.
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