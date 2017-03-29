Госдеп призвал американцев отказаться от поездок в Турцию из-за угрозы терактов
29 марта 2017 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдеп США в связи с возросшей угрозой террористических атак в Турции призвал американских граждан не посещать эту страну без необходимости. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В частности, американцев предупреждают об опасности терактов на юго-востоке Турции, в провинции Адана.
Сообщение было опубликовано перед официальным визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару. 29 марта он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими официальными лицами. В ходе визита глава Госдепа планирует обсудить операцию по освобождению Ракки от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), поддержку Вашингтоном курдской Партии демократического союза (PYD) и вопрос об экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на котором давно настаивает Анкара.
В конце октября 2016 года Госдепартамент США предписал семьям дипломатов, работающих в генеральном консульстве в Стамбуле, покинуть город. Это решение объяснялось активностью экстремистских групп, которые могут атаковать американских граждан в тех районах, где они проживают или часто бывают.
За полгода до этого американское посольство в Анкаре сообщало, что продолжает «получать достоверные сведения» о том, что террористические группировки ищут возможность атаковать популярные среди туристов места на территории Турции.
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