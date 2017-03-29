Германия нашла 8 альтернатив военной базе Инджирлик в Турции

PanARMENIAN.Net - Германия нашла возможную альтернативу военно-воздушной базе Инджирлик в Турции.

«С военной точки зрения пригодными являются военные базы в Иордании, Кувейте и на Кипре», - говорится в ответе правительства ФРГ на запрос депутатов бундестага от Левой партии.

Представители бундесвера посетили по три военных объекта в Иордании и Кувейте, а также базы Акротири и Пафос на Кипре, уточняется в документе. Между тем, как подчеркивается в нем, правительство Германии еще не вело с этими странами переговоров об использовании баз бундесвером, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Die Welt.

В связи с новым обострением отношений между Турцией и ФРГ после запрета турецким политикам проводить в Германии предвыборную агитацию ряд депутатов бундестага как от правящей коалиции, так и от оппозиции призвали канцлера ФРГ Ангелу Меркель вывести контингент бундесвера с базы в Инджирлике.

В 2016 году Анкара в течение нескольких месяцев запрещала депутатам бундестага посещать немецких военнослужащих в Инджирлике в ответ на резолюцию немецкого парламента, в которой массовое убийство армян в Османской империи названо геноцидом. В октябре 2016 года группа немецких депутатов все же смогла однажды съездить в Инджирлик. После этого турецкие власти не выдали ни одного разрешения на посещение солдат бундесвера депутатами бундестага, сообщил представитель федерального правительства.

На базе Инджирлик на востоке Турции размещены около 270 солдат и офицеров бундесвера, а также несколько самолетов-разведчиков «Торнадо», которые поддерживают международную коалицию во главе с США в борьбе против террористической организации «Исламское государство».