Президент НКР: Залог успешного осуществления реформ - скоординированная работа властей

PanARMENIAN.Net - Залогом успешного осуществления конституционных реформ являются сознательное отношение всех компетентных органов и ответственных лиц к решению задач. Об этом заявил президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Бако Саакян 29 марта на расширенном совещании, посвященном процессу реализации конституционных реформ.

В своем слове лидер Арцаха отметил, что реформы требуют от государственной системы объемной, систематизированной, длительной, активной и целенаправленной работы.

В совещании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, представители законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти.

Глава государства подчеркнул, что залогом успешного осуществления конституционных реформ являются сознательное отношение всех компетентных органов и ответственных лиц к решению поставленных перед ними задач, скоординированная и согласованная работа, максимальное вложение усилий, сообщает пресс-служба президента НКР.

При этом Саакян выразил уверенность в том, что будет проведена плодотворная работа и сделано все возможное для обеспечения реализации конституционных реформ и претворения Конституции в жизнь.

20 февраля в НКР проходил конституционный референдум. Проект новой Конституции предполагает переход к президентской модели правления. В новой Конституции закреплено название республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и «Нагорно-Карабахская республика».

Другие поправки к Конституции, одобренные на референдуме, предполагают переход от парламентско-президентской к президентской форме правления в непризнанной республике. Пост премьер-министра в Нагорном Карабахе будет отменен. Правительство будет состоять из государственного министра и министров. Государственный министр будет координировать деятельность министров, которые назначаются президентом республики.

Арцах — древнее армянское название Карабаха. Вынося вопрос о закреплении этого наименования в Конституции, власти Нагорного Карабаха заявляли о «возврате к подлинному, историческому названию».