Стивена Кинга обвинили в плагиате в «Темной башне» и потребовали $500 млн

PanARMENIAN.Net - У американского писателя Стивена Кинга потребовали 500 миллионов долларов за плагиат в цикле романов «Темная башня».

Автор комиксов The Rook Стивен Грант утверждает, что главный персонаж книг Роланд Дискейн скопирован с героя его произведения Рестина Дэйна. Так, оба они путешествуют во времени, сражаются с монстрами, не стареют и любят приключения. Отмечается также, что Дискейн, как и Дэйн, носит ковбойский костюм, хотя родом не с Дикого Запада, пишет Lenta.ru со ссылкой на TMZ.

Грант подал на Кинга в суд. В иске указано, что «украденный» персонаж появлялся в выпусках комикса с 1977 по 1983 год, а американский писатель подтверждал, что читал эти издания.

«Темная башня» — цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Серия рассказывает о странствиях стрелка Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Первая книга была издана в 1982 году, последняя — в 2012-м. В июле в прокат выходит экранизация цикла с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой.

Комикс The Rook от издателя Dark Horse Comics посвящен ученому Рестину Дэйну, который путешествует во времени и исследует мир.