Стивена Кинга обвинили в плагиате в «Темной башне» и потребовали $500 млн
29 марта 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - У американского писателя Стивена Кинга потребовали 500 миллионов долларов за плагиат в цикле романов «Темная башня».
Автор комиксов The Rook Стивен Грант утверждает, что главный персонаж книг Роланд Дискейн скопирован с героя его произведения Рестина Дэйна. Так, оба они путешествуют во времени, сражаются с монстрами, не стареют и любят приключения. Отмечается также, что Дискейн, как и Дэйн, носит ковбойский костюм, хотя родом не с Дикого Запада, пишет Lenta.ru со ссылкой на TMZ.
Грант подал на Кинга в суд. В иске указано, что «украденный» персонаж появлялся в выпусках комикса с 1977 по 1983 год, а американский писатель подтверждал, что читал эти издания.
«Темная башня» — цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Серия рассказывает о странствиях стрелка Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Первая книга была издана в 1982 году, последняя — в 2012-м. В июле в прокат выходит экранизация цикла с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой.
Комикс The Rook от издателя Dark Horse Comics посвящен ученому Рестину Дэйну, который путешествует во времени и исследует мир.
Самое значимое
Певец выступил с песней The Rains Of Castamere – вымышленной балладой Вестероса, в то время как над его головой проигрывались сцены с участием Ланистеров
17 марта в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге пройдет музыкально-литературный вечер «Люблю тебя - Армения».
Полная версия саундтрека к фильму «Обещание» опубликована. В ней представлены эпизоды картины. Опубликована полная версия саундтрека к фильму «Обещание» (The Promise).
Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy), рассказывающего о Геноциде армян, состоится в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В сирийском Хомсе взорвали микроавтобус с пассажирами: 5 человек погибли По предварительным данным, при совершении атаки было использовано самодельное взрывное устройство
Гендиректор ЕВС: Украину могут лишить права на провидение «Евровидения» из-за Самойловой «Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко
В Грузии запретят полиэтиленовые пакеты с сентября 2017 года По информации министерства охраны экологии Грузии, именно такие пакеты являются худшими загрязнителями окружающей среды, но несмотря на это, очень активно используются
Ереван отвечает Лукашенко: Мы неоднократно обращались по вопросу Лапшина Заявление о том, что Армения не обращалась к Белоруссии по вопросу блогера Александра Лапшина, не соответствует действительности.