Налбандян: Армения готова провести парламентские выборы в соответствии с международными стандартами
29 марта 2017 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29 марта встретился с руководителем группы краткосрочных наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ Игнасио Санчесом Амора (Испания). Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Налбандян с удовлетворением констатировал, что между Арменией и БДИПЧ/ОБСЕ установилось эффективное сотрудничество, оценив важность того, что БДИПЧ/ОБСЕ осуществляет наблюдательскую миссию в Армении уже в 11 раз.
Министр отметил, что при содействии международных структур в Армении реализованы масштабные реформы, при сотрудничестве с оппозицией и гражданским обществом был доработан Избирательный кодекс, который удостоился позитивной оценки соответствующих международных структур.
Игнасио Санчес Амор в свою очередь отметил, что в состав мисси вошли 30 долгосрочных и порядка 300 краткосрочных наблюдателей, которые будут осуществлять наблюдательскую миссию в Ереване и областях РА.
Налбандян подтвердил решимость властей Армении в вопросе проведения предстоящих выборов в полном соответствии с международными стандартами.
Армянский министр подтвердил также готовность МИД РА в рамках своих полномочий содействовать работе наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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