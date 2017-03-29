Командующий НАТО в Европе попросил больше войск и оружия для сдерживания России
29 марта 2017 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский генерал Кертис Скапаротти, занимающий пост командующего НАТО в Европе, заявил, что ему нужно еще больше войск и современного оружия для противодействия «все более воинственной России», которая использует Украину в качестве испытательного полигона для своего новейшего вооружения.
Генерал заявил 28 марта, что комитету Палаты представителей Конгресса США, что американские военные являются лучшими в мире и способны сейчас сдерживать Россию.
«Нам нужна более мощная сила, я думаю, потенциально, в наземном компоненте ... например, бронетанковая дивизия», — добавил он, передает Lenta.ru со ссыкой на The Washington Examiner.
«Сегодня всего у нас около 60 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, и это сила, которая позволяет нам осуществлять сдерживание», — уточнил генерал.
Скапарротти сказал, что Россия не только восстанавливает и модернизирует свой ядерный арсенал, но и использует ядерное оружие в рамках реализации стратегии запугивания государств по периферии страны.
Также Скапарротти заявил, что РФ использует Сирию и Украину в качестве полигона для своего нового, усовершенствованного вооружения, и что на Украине пришло время дать правительственным силам больше возможностей бороться с «поддерживаемыми Россией сепаратистами», а именно — летальное оружие.
Также он подчеркнул, что Россия превратилась из партнера в антагониста по мере того, как она стремится вернуть свои позиции в мире.
Photo: Globallookpress
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