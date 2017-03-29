Аэропорт в Португалии переименовали в честь Криштиану Роналду
29 марта 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Португалии присвоили аэропорту на острове Мадейра имя знаменитого уроженца острова, нападающего «Реала» и сборной страны Криштиану Роналду.
Церемония переименования аэропорта неподалеку от города Фуншал состоится 29 марта. В ней примет участие сам футболист. В городе уже имеется бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, работающие под брендом CR7, который является распространенным прозвищем футболиста.
Однако идея переименования аэропорта встретила сопротивление со стороны местных политиков. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.
Группа жителей Мадейры несколько месяцев назад обратилась к правительству с петицией, в которой говорилось, что переименование аэропорта не оправдано, но глава правительства острова в недавнем интервью раскритиковал скептиков, заявив, что им «не хватает манер», передает BBC.
Аэропорт Мадейры считается функционирует с 8 июля 1964 года и имеет одну взлётно-посадочную полосу. Криштиану Роналду в 2016 году был в очередной раз признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Португальский футболист в пятый раз за свою карьеру стал обладателем приза «Золотой мяч» и сравнялся по этому показателю со своим давним соперником Лионелем Месси.
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