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Аэропорт в Португалии переименовали в честь Криштиану Роналду

Аэропорт в Португалии переименовали в честь Криштиану Роналду
29 марта 2017 - 15:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Португалии присвоили аэропорту на острове Мадейра имя знаменитого уроженца острова, нападающего «Реала» и сборной страны Криштиану Роналду.

Церемония переименования аэропорта неподалеку от города Фуншал состоится 29 марта. В ней примет участие сам футболист. В городе уже имеется бронзовая статуя Роналду, а также музей и отель, работающие под брендом CR7, который является распространенным прозвищем футболиста.

Однако идея переименования аэропорта встретила сопротивление со стороны местных политиков. Некоторые критики идеи переименования аэропорта считают, что музея с отелем достаточно.

Группа жителей Мадейры несколько месяцев назад обратилась к правительству с петицией, в которой говорилось, что переименование аэропорта не оправдано, но глава правительства острова в недавнем интервью раскритиковал скептиков, заявив, что им «не хватает манер», передает BBC.

Аэропорт Мадейры считается функционирует с 8 июля 1964 года и имеет одну взлётно-посадочную полосу. Криштиану Роналду в 2016 году был в очередной раз признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Португальский футболист в пятый раз за свою карьеру стал обладателем приза «Золотой мяч» и сравнялся по этому показателю со своим давним соперником Лионелем Месси.

Ссылки по теме:
BBC: Аэропорт на Мадейре переименуют в честь Криштиану Роналду
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