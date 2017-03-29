Де Ваал: Карабах получит или независимость, или сформирует конфедерацию с Азербайджаном
29 марта 2017 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) или будет независимой, или сформирует с Азербайджаном конфедерацию. Такое мнение выразил британский эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал.
«Я не вижу Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Это будет или независимость, или конфедерация с Азербайджаном»,- заявил де Ваал на пресс-конференции, передает «Новости-Армения».
Он также отметил, что рано или поздно Арцах получит какой-то статус, который будет обеспечен гарантиями безопасности со стороны Армении.
Ранее французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти, находящийся впервые в Арцахе ( Нагорно-Карабахской Республике) заявил, что для продолжения переговоров по Карабаху необходимо исключить случаи нарушений режима перемирия на линии соприкосновения войск.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Работы Сарьяна, Аветисяна и других армянских художников будут выставлены в Санкт-Петербурге Выставка откроется 30 марта в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и продлится до 28 мая.
В сирийском Хомсе взорвали микроавтобус с пассажирами: 5 человек погибли По предварительным данным, при совершении атаки было использовано самодельное взрывное устройство
Гендиректор ЕВС: Украину могут лишить права на провидение «Евровидения» из-за Самойловой «Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко
В Грузии запретят полиэтиленовые пакеты с сентября 2017 года По информации министерства охраны экологии Грузии, именно такие пакеты являются худшими загрязнителями окружающей среды, но несмотря на это, очень активно используются