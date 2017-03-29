Де Ваал: Карабах получит или независимость, или сформирует конфедерацию с Азербайджаном

PanARMENIAN.Net - Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) или будет независимой, или сформирует с Азербайджаном конфедерацию. Такое мнение выразил британский эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал.

«Я не вижу Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Это будет или независимость, или конфедерация с Азербайджаном»,- заявил де Ваал на пресс-конференции, передает «Новости-Армения».

Он также отметил, что рано или поздно Арцах получит какой-то статус, который будет обеспечен гарантиями безопасности со стороны Армении.

Ранее французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти, находящийся впервые в Арцахе ( Нагорно-Карабахской Республике) заявил, что для продолжения переговоров по Карабаху необходимо исключить случаи нарушений режима перемирия на линии соприкосновения войск.