// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Де Ваал: Карабах получит или независимость, или сформирует конфедерацию с Азербайджаном

Де Ваал: Карабах получит или независимость, или сформирует конфедерацию с Азербайджаном
29 марта 2017 - 15:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) или будет независимой, или сформирует с Азербайджаном конфедерацию. Такое мнение выразил британский эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал.

«Я не вижу Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Это будет или независимость, или конфедерация с Азербайджаном»,- заявил де Ваал на пресс-конференции, передает «Новости-Армения».

Он также отметил, что рано или поздно Арцах получит какой-то статус, который будет обеспечен гарантиями безопасности со стороны Армении.

Ранее французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти, находящийся впервые в Арцахе ( Нагорно-Карабахской Республике) заявил, что для продолжения переговоров по Карабаху необходимо исключить случаи нарушений режима перемирия на линии соприкосновения войск.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Де Ваал: Нагорный Карабах не будет в составе Азербайджана
Азербайджано-карабахский конфликт

Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

 Самое значимое
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Работы Сарьяна, Аветисяна и других армянских художников будут выставлены в Санкт-Петербурге Выставка откроется 30 марта в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и продлится до 28 мая.
В сирийском Хомсе взорвали микроавтобус с пассажирами: 5 человек погибли По предварительным данным, при совершении атаки было использовано самодельное взрывное устройство
Гендиректор ЕВС: Украину могут лишить права на провидение «Евровидения» из-за Самойловой «Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо», — сказала Делтенре. Отмечается, что директор ЕВС ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом государства Петром Порошенко
В Грузии запретят полиэтиленовые пакеты с сентября 2017 года По информации министерства охраны экологии Грузии, именно такие пакеты являются худшими загрязнителями окружающей среды, но несмотря на это, очень активно используются