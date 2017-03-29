ЕС: Мы обеспокоены сообщениями о попытках запугивания и покупке голосов избирателей

PanARMENIAN.Net - Мы в курсе и обеспокоены сообщениями о попытках запугивания избирателей, покупке голосов и использовании административного ресурса с целью оказания помощи некоторым конкурирующим силам. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС, Соединенных Штатов, Германии и Великобритании относительно предстоящих 2 апреля выборов в Национальное Собрание Армении.

«В течение последнего года ЕС, США, Германия и Великобритания в связи с электоральными процессами обеспечили Армению весомой финансовой и технической поддержкой, в том числе устройствами, которые помогут проведению 2 апреля свободных и справедливых выборов. Мы довольны результатами последнего опробования устройств идентификации избирателей на предстоящих выборах.

Хотим похвалить в рамках этой программы содействия электоральным процессами в Армении приверженную работу правительства РА и реализацию ПРООН данной программы – в крайне сжатые сроки. Мы глубоко убеждены, что данные шаги сократят возможности фальсификаций в день голосования, ограничат умышленное вмешательство в электоральные процессы на избирательных участках.

Мы четко констатируем, что голосование будет закрытым и размещенные на избирательных участках устройства идентификации и видеокамеры не предусмотрены для фиксирования голосования избирателя. Мы приветствуем и поддерживаем работу доверенных местных и международных наблюдательских миссий, благодаря которым практически на всех 2009 избирательных участках Армении будет обеспечено присутствие наблюдателей – с целью обеспечения сбалансированного и объективного анализа касательно проведения выборов.

Следует отметить, что наша оценка касательно выборов 2 апреля не будет ограничиваться лишь мониторингом избирательных процедур в день голосования.

Мы в курсе и обеспокоены сообщениями о попытках запугивания избирателей, покупке голосов и использовании административного ресурса с целью оказания помощи некоторым конкурирующим силам.

Мы продолжаем призывать всех участников выборов сохранять приверженность букве и духу избирательного законодательства РА, призываем соответствующие правоохранительные и избирательные структуры беспристрастно и убедительно реализовать действующие законы.

Надеемся, что непосредственные результаты выборов наладят путь к благополучию, миру и прогрессу. Народ Армении достоин этого», – говорится в заявлении, распространенном посольством США в Армении.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. Сообщается, что миссия продолжает свою работу.

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