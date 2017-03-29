Россия и Иран подписали меморандум о налаживании торговли электроэнергии через Армению

PanARMENIAN.Net - Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области торговли электроэнергией.

Министр энергетики России Александр Новак и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики о сотрудничестве в области торговли электрической энергией, сообщает RNS.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявлял ранее, что Россия может начать поставки электроэнергии в Иран по обменным операциям с помощью Армении.

«Армянская сторона планирует построить в 2018 году высоковольтную ЛЭП. Это позволит нам экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок», - отмечал Миллер.