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Россия и Иран подписали меморандум о налаживании торговли электроэнергии через Армению

Россия и Иран подписали меморандум о налаживании торговли электроэнергии через Армению
29 марта 2017 - 15:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области торговли электроэнергией.

Министр энергетики России Александр Новак и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики о сотрудничестве в области торговли электрической энергией, сообщает RNS.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявлял ранее, что Россия может начать поставки электроэнергии в Иран по обменным операциям с помощью Армении.

«Армянская сторона планирует построить в 2018 году высоковольтную ЛЭП. Это позволит нам экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок», - отмечал Миллер.

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RNS: Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области торговли электроэнергией
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