Создатель художественного направления оп-арт скончался в США

PanARMENIAN.Net - В США скончался американский художник, уроженец Польши Джулиан Станчак.

Худочжник умер в возрасте 88 лет в своем доме в Севен Хилс, штат Огайо. Причина смерти не уточняется, передает Lenta.ru со ссылкой на Artnet.

Станчак считается создателем художественного направления оп-арт. Именно в честь его выставки Optical Paintings в 1964 году жанр получил свое название.

Работы художника находятся в коллекциях таких учреждений, как Музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке, Музей Метрополитен, Музей современного искусства Сан-Франциско.

Оп-арт — художественное течение второй половины XX века, основанное на оптических иллюзиях.

Считается подвидом абстракционизма. Наиболее известные представители движения — Бриджит Райли, Мауриц Корнелис Эшер и Виктор Вазарели.