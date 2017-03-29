Создатель художественного направления оп-арт скончался в США
29 марта 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В США скончался американский художник, уроженец Польши Джулиан Станчак.
Худочжник умер в возрасте 88 лет в своем доме в Севен Хилс, штат Огайо. Причина смерти не уточняется, передает Lenta.ru со ссылкой на Artnet.
Станчак считается создателем художественного направления оп-арт. Именно в честь его выставки Optical Paintings в 1964 году жанр получил свое название.
Работы художника находятся в коллекциях таких учреждений, как Музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке, Музей Метрополитен, Музей современного искусства Сан-Франциско.
Оп-арт — художественное течение второй половины XX века, основанное на оптических иллюзиях.
Считается подвидом абстракционизма. Наиболее известные представители движения — Бриджит Райли, Мауриц Корнелис Эшер и Виктор Вазарели.
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