В Турции задержали одного из главарей «Исламского государства»
29 марта 2017 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники турецких спецслужб задержали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
Сириец Сафван Гахват, вербовавший боевиков в ряды ИГ среди европейцев, был перехвачен в районе Сарычам турецкой провинции Адана. Полицейские остановили автобус, в котором Гахват вместе с женой ехал из города Тарсус в Стамбул, откуда, предположительно, планировал попасть в Европу, пишет Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.
Террорист был допрошен полицией, после чего суд вынес решение о его аресте. Жена Гахвата депортирована из Турции.
При задержании полицейские изъяли у него цифровые носители с фотографиями, на которых террорист держит в руках оружие и деньги. Снимки сделаны в разное время и в разных местах. На одном из них Гахват в маске приставляет нож к горлу другого человека.
Кроме того, на фото на пальце задержанного отчетливо видно кольцо, которое главари ИГ используют вместо «печати».
Предположительно, Гахват занимался подготовкой боевиков из Европы, обучая их навыкам обращения с оружием и взрывчаткой.
10 февраля в Адане были задержаны и арестованы еще два главаря ИГ: выходец из Ливана, подданный Дании Махамад Лаван и подданный Швеции, выходец из Ирака Тефик Салех.
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