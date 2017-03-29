Samsung представит в Нью-Йорке новую модель Galaxy S8
29 марта 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Южнокорейский технологический концерн Samsung 29 марта представит в Нью-Йорке новую модель смартфона Galaxy S8, которая, как рассчитывают в компании, поможет ей преодолеть кризис. Перед презентацией концерн старался не раскрывать детали новинки, пообещав лишь на своем сайте «начало новой эры».
На фотографиях Samsung S8, опубликованных в СМИ, видно, что у новинки примерно те же размеры, что и у предыдущей модели, но при этом у нее увеличился размер дисплея - он будет занимать всю переднюю часть смартфона, пишет Deutsche Welle.
По данным сайта WinFuture, в стандартной версии S8 будет иметь дисплей размером 5.8 дюйма, а в версии Plus - 6.2 дюйма, что значительно больше, чем у главного конкурента южнокорейцев - смартфона iPhone 7 компании Apple. В СМИ также сообщалось, что Samsung намерен первым вывести на рынок с S8 ряд технологических новинок, которыми будет оснащен новый iPhone, презентация последнего ожидается осенью 2017 года. Когда Galaxy S8 появится в продаже, пока неизвестно. Его цена составит от 820 до 920 евро.
Одна из задач концерна - с помощью новой модели оставить в прошлом скандал с Galaxy Note 7, в котором из-за перегрева взрывался аккумулятор. Решить проблему компании так и не удалось, в результате ей пришлось прекратить выпуск этой модели из соображений безопасности. Это нанесло существенный ущерб имиджу Samsung и привело к финансовым потерям в размере около 5 млрд евро.
Первоначально Samsung планировал представить Galaxy S8 в феврале на технологической выставке Mobile World Congress в Барселоне, но из-за скандала с Galaxy Note 7 перенес презентацию на более поздний срок.
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