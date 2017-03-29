Ереван отвечает Лукашенко: Мы неоднократно обращались по вопросу Лапшина
29 марта 2017 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Заявление о том, что Армения не обращалась к Белоруссии по вопросу блогера Александра Лапшина, экстрадированного в Баку не соответствует действительности. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, касаясь заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Mы обращались к данному вопросу к Белоруссии не однократно и на разных уровнях»,- отметил Балаян, передает радио Азатутюн.
28 марта президент Белоруссии высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина.
«Помните, Лапшин. Слушайте, причем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили, как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту».
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
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